В Абхазии начали принимать карты «Мир»

На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики. «Держателям карт “Мир” доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах установленных в торговых точках Республики»,— говорится в сообщении.

В планах Нацбанка Абхазии реализовать обслуживание национальной карты «Апра» на территории России.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что Банк России обсуждает с двумя банками Турции возможность приема карт «Мир». Также Центробанк работает над внедрением приема национальной карты во Вьетнаме, Таиланде и на территории ЕАЭС.