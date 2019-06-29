«Почта России»: найденные на улице карты Сбербанка похитили во время доставки

«Почта России» заявила, что карты Сбербанка, найденные на улице в Москве, украли из автомобиля курьера. «Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

О том, что на улице обнаружены пакеты с новыми эмитированными клиентам кредитными и дебетовыми каратами Сбербанка, стало известно 28 июня. В соцесетях появилась запись, на которой двое мужчин обнаружили эти пакеты в одном из парков столицы.

Источник «РИА Новости» в Сбербанке утверждал, что карты были потеряны во время их доставки курьером «Почты России». После публикации видео карты перевезли в банк.