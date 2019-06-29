«Школа современной пьесы» может сократить число спектаклей из-за штрафа почти в 5 млн рублей

«Школа современной пьесы» может уменьшить число спектаклей из-за решения о суда о взыскании около 4,7 млн руб. в пользу арендодателя из-за того, что в помещении после выезда остались вещи. Театр занимал здание ДК «Кросна», собственником которого является АО «МЭМЗ Памяти революции 1905 года». В помещении труппы на Неглинной улице произошел пожар. На время ремонтных работ она снимала другое здание.

По словам художественного руководителя «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, театр выехал из помещения в январе. В некоторых комнатах была оставлена мебель и оборудование, поскольку туда собиралась переезжать Московская областная филармония. Они хотели передать им вещи на баланс, но произошла задержка документов, и взъезд произошел позже. «Естественно, эти ребята ничего лучше не нашли, чем предъявить нам двойной штраф в 5 млн рублей, а для нашего театра это значит, что мы сейчас не сможем выплатить летнюю зарплату, придется сократить количество постановок»,— рассказал ТАСС господин Райхельгауз.

Он добавил, что сотрудников театра не предупреждали о том, что нужно вывезти мебель из помещения. «Например, мы забыли афишу снять, — все, театр не выехал, висит их афиша»,— добавил Иосиф Райхельгауз. По его словам, театр будет подавать апелляцию.