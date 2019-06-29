Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя

Новым старшим вице-президентом PSA Group в регионе Евразия (входят Россия, Украина, страны СНГ) станет Пол Уиллкокс, сообщается на сайте компании. Ранее подразделением руководил Яник Безар, его полномочия прекратятся 1 июля.

«Он (Пол Уиллкокс.—“Ъ”) будет отвечать за развитие брендов PSA Group в регионе Евразии и, в частности, за развитие деятельности Opel в России»,— говорится в сообщении. Как отмечается, господин Уиллкокс хорошо знает Россию, так как с 2014 года он возглавлял управляющий комитет Nissan Europe.