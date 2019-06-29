ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, которые на него наложили из-за неудовлетворительной деловой репутации, следует из материалов регулятора.

В мае ЦБ выяснил, что Олег Бойко косвенно контролирует более 10% в микрофинансовых организациях (МФО) «СМСфинанс» и «4финанс». Регулятор выдал предпринимателю предписание, сославшись на федеральный закон о микрофинансовой деятельности. Согласно этому закону, «лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации», установленным ЦБ, не имеет права владеть 10% и более в МФО.

Олега Бойко является председателем совета директоров холдинга Finstar Financial Group и совладельцем «Рив Гош». Он входит в топ-100 рейтинга Forbes, издание оценивало его состояние в $1,2 млрд.