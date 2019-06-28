Курс доллара. Прогноз на 01–05 июля

Антон Покатович, главный аналитик В течение следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5–64,7 руб./$ Встреча президентов США и России, на наш взгляд, прошла достаточно «гладко» и в перспективе ближайших месяцев позволяет рассчитывать на то, что отношения между странами не ухудшатся. В этой связи полагаем, что настроение рынков следующей недели будет главным образом определяться исходом встречи с Китаем в рамках обсуждения торгового противостояния. Мы склонны ожидать, что стороны продемонстрируют хотя бы видимое сближение и вернутся в русло переговорного взаимодействия. Вероятно, такой итог встречи разочарует существенную часть участников рынка, но в тоже время позволит удерживаться инвесторам от панических действий в плоскости сокращения своих риск-аппетитов. В результате ожидаем, что в течение следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5–64,7 руб./$.

Михаил Поддубский, главный аналитик В краткосрочной перспективе ключевой драйвер для рубля — общий риск-аппетит на рынках Большую часть этой недели пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки в 63 руб./$. На текущих уровнях мы считаем валютный курс относительно равновесным, исходя из сегодняшних цен на нефть и ключевых макропоказателей. В краткосрочной перспективе ключевой драйвер для рубля — общий риск-аппетит на рынках, и динамика рубля на следующей неделе во многом будет зависеть от итогов саммита G-20. Возвращение переговоров между США и Китаем относительно торговой сделки вполне способно продлить локальную фазу оптимизма в отношении валют EM, и при таком сценарии допускаем снижение пары доллар/рубль в район 62 руб./$. Если же саммит принесет разочарование, пара доллар/рубль достаточно быстро может вернуться в район 63,5–64 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Наиболее вероятным сценарием для рубля является консолидация вблизи сложившихся отметок Внешняя поддержка рубля слабеет, о чем свидетельствует коррекция на локальном долговом рынке. В фокусе остается международная ситуация — итоги саммитов G20 и ОПЕК+. Пока у рубля, который в июне вошел в пятерку наиболее укрепившихся высокодоходных валют, нет формальных поводов для продолжения роста. Налоговый период завершен, потенциально скорое снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ уже в ценах облигаций, а нефтяной рынок явно не готов к качественному рывку наверх на текущем событийном фоне. Таким образом, наиболее вероятным сценарием для рубля является консолидация вблизи сложившихся отметок.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Основное влияние на рубль будут оказывать международные события Влияние налогового периода закончилось, поэтому укрепление рубля в ближайшей перспективе маловероятно. Основное влияние на рубль будут оказывать международные события. Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 вряд ли окончательно решат торговые противоречия между США и Китаем, но в целом могут краткосрочно снизить давление на финансовые рынки. Вероятное продление сделки ОПЕК+ позволит уменьшить волатильность цен на нефть. Таким образом, на неделе российский рубль будет находиться в диапазоне 62,5–64 руб./$.