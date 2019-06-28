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Курс доллара. Прогноз на 01–05 июля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Минувшую неделю рубль завершает незначительным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 63,1 руб./$, что менее чем на 10 коп. выше закрытия предшествующей недели. Начало недели было более оптимистичным. В понедельник курс американской валюты опускался на 50 коп. до 62,5 руб./$. Однако в последующие дни рубль начал снижаться, что произошло на фоне уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров, в связи с завершением налогового периода.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
"БКС Премьер" 62.50-64.70
ПСБ 63.50-64.00
Банк Зенит 63.50
СМП Банк 62.50-64.00
Банк Русский Стандарт 62.50-63.50
Консенсус-прогноз * 63.42

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

"БКС Премьер"
ПСБ
Банк Зенит
СМП Банк
Банк Русский Стандарт
Алексей Тарханов

В течение следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5–64,7 руб./$

Встреча президентов США и России, на наш взгляд, прошла достаточно «гладко» и в перспективе ближайших месяцев позволяет рассчитывать на то, что отношения между странами не ухудшатся. В этой связи полагаем, что настроение рынков следующей недели будет главным образом определяться исходом встречи с Китаем в рамках обсуждения торгового противостояния. Мы склонны ожидать, что стороны продемонстрируют хотя бы видимое сближение и вернутся в русло переговорного взаимодействия. Вероятно, такой итог встречи разочарует существенную часть участников рынка, но в тоже время позволит удерживаться инвесторам от панических действий в плоскости сокращения своих риск-аппетитов. В результате ожидаем, что в течение следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5–64,7 руб./$.

Алексей Тарханов

В краткосрочной перспективе ключевой драйвер для рубля — общий риск-аппетит на рынках

Большую часть этой недели пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки в 63 руб./$. На текущих уровнях мы считаем валютный курс относительно равновесным, исходя из сегодняшних цен на нефть и ключевых макропоказателей. В краткосрочной перспективе ключевой драйвер для рубля — общий риск-аппетит на рынках, и динамика рубля на следующей неделе во многом будет зависеть от итогов саммита G-20. Возвращение переговоров между США и Китаем относительно торговой сделки вполне способно продлить локальную фазу оптимизма в отношении валют EM, и при таком сценарии допускаем снижение пары доллар/рубль в район 62 руб./$. Если же саммит принесет разочарование, пара доллар/рубль достаточно быстро может вернуться в район 63,5–64 руб./$.

Алексей Тарханов

Наиболее вероятным сценарием для рубля является консолидация вблизи сложившихся отметок

Внешняя поддержка рубля слабеет, о чем свидетельствует коррекция на локальном долговом рынке. В фокусе остается международная ситуация — итоги саммитов G20 и ОПЕК+. Пока у рубля, который в июне вошел в пятерку наиболее укрепившихся высокодоходных валют, нет формальных поводов для продолжения роста. Налоговый период завершен, потенциально скорое снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ уже в ценах облигаций, а нефтяной рынок явно не готов к качественному рывку наверх на текущем событийном фоне. Таким образом, наиболее вероятным сценарием для рубля является консолидация вблизи сложившихся отметок.

Алексей Тарханов

Основное влияние на рубль будут оказывать международные события

Влияние налогового периода закончилось, поэтому укрепление рубля в ближайшей перспективе маловероятно. Основное влияние на рубль будут оказывать международные события. Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 вряд ли окончательно решат торговые противоречия между США и Китаем, но в целом могут краткосрочно снизить давление на финансовые рынки. Вероятное продление сделки ОПЕК+ позволит уменьшить волатильность цен на нефть. Таким образом, на неделе российский рубль будет находиться в диапазоне 62,5–64 руб./$.

Алексей Тарханов

На внутреннем рынке уходит поддерживающий рубль налоговый фактор и появляется дивидендная история

Неделя будет отталкиваться от результатов встречи лидеров США и Китая 29 июня. Фактор поддержки рубля — ожидание участников рынка смягчения ДКП ФРС и ЕЦБ, что повысит привлекательность операций кэрри-трейда с EM-валютами. Ожидается и встреча ОПЕК+, где страны—производители нефти решат вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи. Здесь важны позиции России и Саудовской Аравии, еще не определившихся в решениях. На внутреннем рынке уходит поддерживающий рубль налоговый фактор и появляется дивидендная история. В ней присутствует обратная конвертация получаемых нерезидентами рублевых дивидендов, что играет против рубля. Дополнительно ЦБ будет публиковать объем валютных интервенций 3 июля на следующий месяц, где ожидается сумма примерно равная текущей. Все это может привести к повышенной волатильности рубля на неделе.

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