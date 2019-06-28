Курс доллара. Прогноз на 01–05 июля

Минувшую неделю рубль завершает незначительным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 63,1 руб./$, что менее чем на 10 коп. выше закрытия предшествующей недели. Начало недели было более оптимистичным. В понедельник курс американской валюты опускался на 50 коп. до 62,5 руб./$. Однако в последующие дни рубль начал снижаться, что произошло на фоне уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров, в связи с завершением налогового периода.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|62.50-64.70
|ПСБ
|63.50-64.00
|Банк Зенит
|63.50
|СМП Банк
|62.50-64.00
|Банк Русский Стандарт
|62.50-63.50
|Консенсус-прогноз *
|63.42
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
В течение следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5–64,7 руб./$
Встреча президентов США и России, на наш взгляд, прошла достаточно «гладко» и в перспективе ближайших месяцев позволяет рассчитывать на то, что отношения между странами не ухудшатся. В этой связи полагаем, что настроение рынков следующей недели будет главным образом определяться исходом встречи с Китаем в рамках обсуждения торгового противостояния. Мы склонны ожидать, что стороны продемонстрируют хотя бы видимое сближение и вернутся в русло переговорного взаимодействия. Вероятно, такой итог встречи разочарует существенную часть участников рынка, но в тоже время позволит удерживаться инвесторам от панических действий в плоскости сокращения своих риск-аппетитов. В результате ожидаем, что в течение следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5–64,7 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
В краткосрочной перспективе ключевой драйвер для рубля — общий риск-аппетит на рынках
Большую часть этой недели пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки в 63 руб./$. На текущих уровнях мы считаем валютный курс относительно равновесным, исходя из сегодняшних цен на нефть и ключевых макропоказателей. В краткосрочной перспективе ключевой драйвер для рубля — общий риск-аппетит на рынках, и динамика рубля на следующей неделе во многом будет зависеть от итогов саммита G-20. Возвращение переговоров между США и Китаем относительно торговой сделки вполне способно продлить локальную фазу оптимизма в отношении валют EM, и при таком сценарии допускаем снижение пары доллар/рубль в район 62 руб./$. Если же саммит принесет разочарование, пара доллар/рубль достаточно быстро может вернуться в район 63,5–64 руб./$.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Наиболее вероятным сценарием для рубля является консолидация вблизи сложившихся отметок
Внешняя поддержка рубля слабеет, о чем свидетельствует коррекция на локальном долговом рынке. В фокусе остается международная ситуация — итоги саммитов G20 и ОПЕК+. Пока у рубля, который в июне вошел в пятерку наиболее укрепившихся высокодоходных валют, нет формальных поводов для продолжения роста. Налоговый период завершен, потенциально скорое снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ уже в ценах облигаций, а нефтяной рынок явно не готов к качественному рывку наверх на текущем событийном фоне. Таким образом, наиболее вероятным сценарием для рубля является консолидация вблизи сложившихся отметок.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Основное влияние на рубль будут оказывать международные события
Влияние налогового периода закончилось, поэтому укрепление рубля в ближайшей перспективе маловероятно. Основное влияние на рубль будут оказывать международные события. Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 вряд ли окончательно решат торговые противоречия между США и Китаем, но в целом могут краткосрочно снизить давление на финансовые рынки. Вероятное продление сделки ОПЕК+ позволит уменьшить волатильность цен на нефть. Таким образом, на неделе российский рубль будет находиться в диапазоне 62,5–64 руб./$.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
На внутреннем рынке уходит поддерживающий рубль налоговый фактор и появляется дивидендная история
Неделя будет отталкиваться от результатов встречи лидеров США и Китая 29 июня. Фактор поддержки рубля — ожидание участников рынка смягчения ДКП ФРС и ЕЦБ, что повысит привлекательность операций кэрри-трейда с EM-валютами. Ожидается и встреча ОПЕК+, где страны—производители нефти решат вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи. Здесь важны позиции России и Саудовской Аравии, еще не определившихся в решениях. На внутреннем рынке уходит поддерживающий рубль налоговый фактор и появляется дивидендная история. В ней присутствует обратная конвертация получаемых нерезидентами рублевых дивидендов, что играет против рубля. Дополнительно ЦБ будет публиковать объем валютных интервенций 3 июля на следующий месяц, где ожидается сумма примерно равная текущей. Все это может привести к повышенной волатильности рубля на неделе.
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