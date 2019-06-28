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Евросоюз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение

Евросоюз (ЕС) и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, сообщается на сайте ЕС. Оно «охватит население в 780 млн человек и укрепит тесные политические и экономические отношения между ЕС и странами МЕРКОСУР (объединяет Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию.—“Ъ”)».

«Оно демонстрирует четкую приверженность обеих сторон правилам, основанным на международной торговле, и откроет доступ европейским компаниям к рынку с огромным экономическим потенциалом»,— говорится в объявлении. Соглашение позволит сэкономить на пошлинах более €4 млрд.

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