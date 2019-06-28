«Милан» отключился от Европы

Один из самых известных футбольных клубов мира, семикратный обладатель Кубка чемпионов — «Милан» — отстранен от участия в Лиге Европы сезона 2019/20 за нарушения правил финансового fair play. Миланцы, с прошлого лета бившиеся в судах за отмену решений Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) об их исключении из еврокубков и даже одерживавшие в этой тяжбе локальные победы, все же проиграли. 28 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт, в котором говорится, что клуб признал свою вину, заключив с UEFA соответствующее соглашение. Мотивом, побудившим «Милан» к такому шагу, скорее всего, стало то, что UEFA больше не настаивает на распространении дисквалификации на две еврокубковые кампании.

В длительной тяжбе одного из наиболее известных футбольных клубов мира — «Милана» — и UEFA 28 июня была поставлена точка. CAS, в очередной раз рассмотрев спор миланцев с футбольными функционерами, постановил, что «Милан» не выступит в еврокубках в сезоне 2019/20. Красно-черные в последнем итальянском чемпионате заняли пятое место и квалифицировались для участия в групповом этапе Лиги Европы. Теперь их место достанется «Роме», финишировавшей в чемпионате Италии шестой. «Торино», в свою очередь, сыграет вместо римлян во втором квалификационном раунде.

UEFA выдвинул претензии к «Милану» еще в прошлом году, сочтя, что миланцы грубо нарушают правила финансового fair play (FFP). В материалах CAS упоминается, что клуб потратил на покупку футболистов на €121 млн больше, чем мог позволить себе по условиям FFP, предусматривающим, что команды должны сохранять безубыточность. «Милан» же в 2018 году отчитался об убытках, превысивших €75 млн.

UEFA квалифицировал нарушения настолько грубыми, что вопреки собственной практике не стал предлагать план по урегулированию и отлучил команду от еврокубков.

Но «Милан» обратился в CAS, который в июле прошлого года вынес решение, воспринятое как крупная победа клуба. В решении арбитража отмечалось, что судебный департамент UEFA, назначая дисквалификацию «Милана», не учел изменившихся обстоятельств. В частности, что у клуба сменился владелец. Место китайского предпринимателя Ли Юнхуна, в основном на заемные средства купившего «Милан» в 2017 году у Сильвио Берлускони (в общей сложности на приобретение команды бизнесмен потратил около €740 млн), занял американский хедж-фонд Elliott Management. Собственно, этот фонд и одолжил Ли Юнхуну более €300 млн, которых ему не хватало для покупки «Милана», под залог 100% акций клуба. Но когда китайский бизнесмен не нашел денег на очередной платеж по кредиту, Elliott Management обратил взыскание на предмет залога. Появление нового обеспеченного владельца, обещавшего к тому же активно инвестировать в развитие клуба, по мнению CAS, меняло дело. В итоге арбитраж предписал судебному департаменту UEFA заново рассмотреть дело. Уже с учетом всех обстоятельств.

В Лиге Европы прошлого сезона «Милан» в результате выступил (команда не смогла выйти из группы), но под угрозой оказались следующие еврокубковые кампании команды. Ведь UEFA не смягчил, а, напротив, ужесточил свою позицию. Если раньше «Милану» вменяли нарушения только за один трехлетний мониторинговый период (2015, 2016, 2017), то теперь к нему добавили второй (2016, 2017, 2018). И за каждый из них UEFA хотел назначить «Милану» по году дисквалификации.

В результате стороны снова дошли до CAS. Но в этот раз рассмотрения спора по существу как такового и не было. UEFA и «Милан» достигли соглашения, которое CAS и утвердил. По его условиям, «Милан» признает вину в нарушении регламента FFP и пропускает Лигу Европы сезона 2019/20. UEFA, в свою очередь, обязуется снять претензии, касающиеся мониторингового периода, завершившегося в 2018 году.

Александр Петров