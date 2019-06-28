«Лактика» расширит производство молочной продукции на Северо-Западе

ГК «Лактика» планирует организовать производство полутвердых и твердых сыров на площадке Лужского молочного завода в Ленобласти. «Желтые сыры пока мечта несбывшаяся наша, но понемножку мы покупаем оборудование»,— сообщил гендиректор ГК «Лактика» Равиль Даутов. Сроки проекта и его стоимость он не назвал.

Также «Лактика» планирует начать выпуск детского питания под брендом «Анечка» на заводе в Новгородской области. Как пояснил господин Даутов, речь идет о творожке и йогуртах для детей. «Мы сейчас монтируем вторую установку на заводе и на базе этих двух установок будем производить продукты детского питания для детей от шести месяцев»,— рассказал он.

Мощность и объем инвестиций в проект гендиректор «Лактики» не уточнил, но отметил, что до выхода в торговые сети пока далеко. «Процесс создания продукта минимум шесть месяцев, но обычно год и больше»,— пояснил он. Готовая продукция будет поставляться на рынки Новгородской области, Петербурга и Москвы.

Помимо этого в планах ГК «Лактика» наладить экспорт продукции в Шанхай. «Выбрать Китай решили, так как там есть спрос в отличие от Европы. Начать планируем с ультрапастеризованного молока»,— уточнил он.

Группа компаний «Лактика» включает в себя производства в Новгородской и Ленинградской областях: АО «Лактис», АО «Лужский молочный комбинат». Компания работает под брендами «Лактика», «Снежок», «Заповедный луг», «Восторг», «Приключение Джови», «Дар» и производит молоко, кефир, сметану, ряженку, топленое молоко, йогурты, творожные десерты, а также соки, нектары и майонезы.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин