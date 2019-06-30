«Мягкую силу» сменить на твердую прибыль

Еще лет 40–50 назад экспорт образования рассматривался исключительно как распространение политического влияния на те страны, откуда шел поток студентов. Главной целью было продвижение «мягкой силы», а не получение прибыли. Но сейчас ситуация иная — численность студентов, обучающихся за рубежом, достигла 6 млн человек в мировых масштабах. И доходы от их обучения составляют примерно $200 млрд в год. Соответственно, этот рынок становится интересен и важен для университетов самых разных стран, а конкуренция за иностранных студентов становится все более ожесточенной. Директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко рассказала “Ъ”, какую стратегию в этой ситуации должна выбрать Россия.

Современные университеты соперничают не только за доходы от обучения, но и за талантливую молодежь в целом. Сейчас уже понятно, что человеческий капитал с каждым годом становится все более важным для экономического развития современных государств. Куда же едут иностранные студенты и чем обусловлен их выбор? Естественно, в первую очередь им интересны университеты развитых стран и предоставляемое ими престижное, качественное и очень дорогое образование. Как правило, платят за такое обучение государства — чтобы их молодые граждане, получив лучшее в мире образование, вернулись и обеспечили развитие родных стран (такую политику долгие годы активно ведет Китай). Кроме того, обучение в топовых университетах оплачивают и благотворительные фонды, деятельность которых направлена на снижение экономического неравенства между бедными и богатыми государствами.

Но молодежь пытается поступить даже не в самые престижные высшие учебные заведения — лишь бы они были расположены в странах «первого мира».

Студенты надеются, что диплом вуза США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, станет билетом к хорошим рабочим местам и в этих странах, и у них на родине. Сейчас в Канаде доля иностранцев среди студентов составляет почти 10%, а повысить ее они хотят до 20%. В Австралии доля иностранных студентов превысила 18,7%, а в Новой Зеландии, с которой университеты Австралии тесно взаимосвязаны,— 18,8%.

Еще одним мотивом выбора страны обучения и вуза является язык, на котором ведется преподавание. Поэтому, например, латиноамериканские студенты чаще едут в университеты Испании и Португалии, а не в знаменитые Беркли или Оксфорд.

Растущая конкуренция на мировом образовательном рынке привела к тому, что Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия не только отправляют своих студентов в западные университеты — они стремятся развивать рынок образования и в своих странах.

Например, численность китайских студентов, обучающихся вне КНР, в 2017 году превысила 550 тысяч человек. При этом в самом Китае в том же году обучалось более 444 тыс. иностранцев.

Китайские университеты, которые хотят заполучить иностранных студентов, переходят на преподавание на английском языке. Вместе с тем растущий поток американцев и европейцев, в последние годы активно едущих учиться в Китай, связан с экономическими факторами. Китай — вторая экономика мира, огромный рынок, на котором американцы и европейцы хотят работать.

При этом спрос на высшее образование в мире в ближайшее время продолжит быстро расти, особенно в странах Азии и Африки с относительно молодым населением. И это дает России определенный шанс.

В России последние годы экспорт высшего образования рос на 6–10% в год и даже больше. Доля России по численности иностранных студентов на мировом рынке образования составляет примерно 4,7%, а вот по доле получаемых средств — всего 0,7%. Уже сейчас 5% студентов российских вузов — иностранцы.

Но Россия в рамках национального проекта «Образование» заявила о претензиях на рост экспорта высшего образования в два раза. И да, она хочет на этом экспорте зарабатывать.

Рост числа иностранцев в российских вузах во многом был связан с ослаблением рубля. Но сработали и другие факторы, в том числе сокращение государственных программ поддержки обучения китайских студентов в западных странах. Можно предположить, что постепенный рост численности в российских вузах, например, китайских и индийских студентов привел к эффекту «снежного кома». Те, кто учится в России, начинают «вербовать» своих родственников и знакомых к поступлению в наши вузы.

Тем не менее основной контингент иностранных студентов, получающих высшее образование в России,— молодежь из стран СНГ и Балтии (73,7%). Обычно эта цифра вызывает негативную реакцию: «К нам едет слабый контингент!» И следом вывод: «Нам надо привлекать студентов из развитых стран, поскольку они предъявляют спрос на качественное образование». Однако последнее утверждение не всегда соответствует действительности. В США, например, и свои, и иностранные студенты часто учатся в очень посредственных вузах. Когда общая численность студентов составляет 20 млн человек, как в Соединенных Штатах, ожидать для всех высокого качества высшего образования не приходится.

Да, к нам едут учиться преимущественно из республик бывшего СССР — и это нормально.

Более того, если мы хотим снизить растущую ориентацию бывших советских республик Средней Азии и Казахстана на Китай, нам надо создавать в них русскоязычные центры, которые будут учить их школьников по различным предметам и готовить к поступлению в наши вузы. И это тоже будет экспортом нашего образования. Надо создавать совместные программы с университетами государств СНГ, обмениваться студентами, привлекать их в наши магистратуры и аспирантуры, а затем на программы дополнительного профессионального образования. Важную роль в этом процессе играют Славянские университеты в Киргизии, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Таджикистане.

В странах СНГ и Балтии у нас пока еще есть конкурентное преимущество — знание молодыми людьми русского языка, ориентация их родителей на обучение в России, где они сами часто получали высшее образование. Это преимущество можно потерять, так как сменяются поколения, русский язык «уходит». Поэтому действовать надо быстро и привлекать к участию в данном процессе большинство наших вузов. Вместе с тем увеличение числа дисциплин, преподаваемых на иностранном, прежде всего английском языке, ощутимо повышает конкурентоспособность учебного заведения, как и активность и заинтересованность сотрудников международных отделов российских вузов в поддержке приехавших в Россию студентов. Не стоит забывать и о серьезных маркетинговых исследованиях, оценивающих экспортный потенциал стран и разнообразную мотивацию их молодежи.

Трудоустройство в стране получения образования — один из ведущих факторов, влияющий на принятие решений.

Поэтому для развития экспорта российского образования нужно привлекать российских работодателей, заинтересованных в квалифицированных специалистах-иностранцах, которые окончили наши вузы, но при этом хорошо знают специфику работы в своих родных странах.