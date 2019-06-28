Ипотека в цифровом формате

Действие Текущий процесс Цифровой процесс Подача заявки на кредит Клиент предоставляет в банк и офис застройщика паспорт РФ, справку о доходах, копию трудовой книжки Клиент предоставляет в банк и офис застройщика паспорт РФ. Проводится его удаленная идентификация через ЕСИА Анализ заявки в банке Банк осуществляет верификацию документов, прозвон работодателя, проверку кредитной истории (срок— от 1 часа до 2 дней) Банк осуществляет проверку паспорта и профиля заемщика, запрос данных в ФНС и ПФР, проверку кредитной истории (срок — не более 1 часа) Подписание договоров Застройщик подписывает договор долевого участия (ДДУ) с клиентом. Банк подписывает кредитную обеспечительную документацияю (КОД) с клиентом.Клиент оформляет страховку и вносит первоначальный взнос в кассу банка (2–3 дня) Застройщик подписывает ДДУ с клиентом УКЭП. Банк подписывает КОД с клиентом УКЭП.Клиент оформляет страховку и оплачивает первоначальный взнос в кассу или на счет в банке через систему быстрых платежей. Оплата страхования в онлайне Регистрация в Росреестре Клиент обращается в МФЦ с КОД, ДДУ. Застройщик осуществляет регистрацию за клиента (за дополнительную плату) Клиент подает КОД, ДДУ в офисе застройщика через личный кабинет в Росреестре Регистрация ДДУ и КОД Клиент обращается в МФЦ для получения зарегистрированных ДДУ и КОД.Застройщик обращается в офис банка для раскрытия аккредитива Застройщик получает зарегистрированные документы через личный кабинет. Автоматическое раскрытие аккредитива в банке после прохождения регистрации Оформление закладной Клиент обращается к застройщику для получения разрешительных документов на объект; обращается в банк для оформления закладной. Подает документы на собственность и закладную в МФЦ Клиент обращается к застройщику для получения разрешительных документов на объект; обращается в банк для оформления закладной; подает документы на собственность через личный кабинет Росреестра