Саммит G20 зафиксировали в деталях

Владимир Путин пригласил Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона в Россию. На саммите G20 в Осаке российский лидер провел переговоры с президентом США. Путин и Трамп шутили, а СМИ фиксировали каждую деталь в поведении обоих президентов. Особенно американского, который, как и обычно, успел несколько раз нарушить протокол. Как прошел первый день саммита? Об этом — Иван Якунин и Юлия Грицай.

На летном поле Владимира Путина ожидали японские делегаты в черных костюмах. Спустившись по трапу, российский лидер пожал каждому из них руку, и сел в черный лимузин. Когда машина отъезжала, встречающие синхронно поклонились и на русском проговорили: «Очень приятно». Из аэропорта российская делегация направилась в пятизвездочный отель, а потом в выставочный центр Интекс Осака, рассказал заведующий корпунктом агентства ТАСС в Японии Василий Головнин: «Они разместились в больших пятизвездочных гостиницах, встречают их представители невысокого уровня, потому что это протокольные условия в Японии. Всех их встречал в здании выставочного центра на искусственном острове глава японского кабинета министров Синдзо Абэ. Это неизолированное место, очень тщательно охраняемое полицией и службами безопасности — выставочный комплекс, который состоит из череды больших и маленьких залов, которые легко блокировать».

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Самым обсуждаемым моментом первого дня G20 стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне российский лидер дал интервью газете Financial Times. Британское издание, стопки которого лежали на G20, поместило заголовок статьи и фотографию Путина на первую полосe. Но сверху прикрыло её рекламной вкладкой, что вызвало множество шуток в соцсетях.

Трамп тоже был в центре внимания СМИ. Наблюдатели подмечали малейшие детали и оплошности в поведении американского президента: его традиционное рукопожатие с рывком на себя, то, как он позировал журналистам, жуя конфету. Шутил про внимание репортеров.

Когда участники G20 фотографировались вместе, и их попросили помахать рукой, Трамп повернулся к принцу Саудовской Аравии, пожал ему руку и живо начал что-то с ним обсуждать. А потом еще и похлопал будущего короля по плечу, что запрещено протоколом. Другой казус у президента США случился с исполняющим обязанности председателя правительства Испании. Педро Санчес собирался что-то сказать Трампу, но хозяин Белого дома показал пальцем на его место и пошел дальше. Испанец раздосадовано улыбнулся. Кстати, пальцем Дональд Трамп успел погрозить и Владимиру Путину: один из журналистов задал вопрос о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в следующем году.

На обеде Путин и Трамп тоже сидели рядом. А с ними канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин. Они непринужденно шутили, поднимали бокалы и чокались. Кстати, если президент США пил красное вино, то российский лидер — чай из любимой керамической кружки с крышкой, которую часто возит с собой.

На обед глав государств угощали ризотто с листьями периллы, террином из морского окуня, тофу с цветками цукини и цветками настурции. На десерт повара отеля Hyatt Regency приготовили фруктовое мороженое и банановые пирожные, а из напитков подали японское шампанское, мускат, апельсиновый сок и японскую минеральную воду. Завершился вечертеатральной постановкой в замке Осаки.

Супруги лидеров стран-участниц G20 провели день в Киото — древней столице Японии. Там они кормили карпов в пруду и участвовали в чайной церемонии.