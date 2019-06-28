Энергетики в Сочи восстановили энергоснабжение села Лесное

Сегодня, 28 июня, бригады Сочинских электрических сетей компании «Россети Кубань» восстановили энергоснабжение жителей села Лесное. В населенном пункте из-за ливня была подмыта опора электропередач и частично нарушено энергоснабжение потребителей.

Сообщается, что сочинские электросети после поступления сигнала о локальном техническом нарушении энергоснабжения незамедлительно приступили к ремонтным работам. «В настоящее время энергоснабжение восстановлено по резервной схеме от дизельных генераторов», - рассказали “Ъ-Кубань” в компании.

В настоящее время продолжаются работы по замене опоры. Потребителям предлагают звонить на «горячую линию» по телефону 8-800-100-15-52.

Василий Хитрых