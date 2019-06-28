В воронежском ЦБ сменился управляющий

Замуправляющего отделением по Воронежской области главного управления Банка России по ЦФО Роман Костянский возглавил региональное подразделение регулятора. Об этом стало известно на мероприятии, посвященном 155-летию отделения. На этой должности господин Костянский сменил Игоря Кочегарова.

Как сообщили в ЦБ, Роман Костянский окончил Воронежский государственный университет по специальности менеджмент, прошел программу МВА «Банки» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и программу «Топ-менеджер банка» при Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В воронежском отделении ЦБ работал с 1995 года, начиная с должности экономиста отдела валютного регулирования и валютного контроля. В 2015 году стал заместителем управляющего.

Сергей Калашников