28 июня, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Петростат: Население Петербурга достигнет 6 млн человек в 2036 году

По результатам прогноза численности населения в СЗФО до 2035 года, население Санкт-Петербурга достигнет 6 млн человек в 2036 году. Об этом, со ссылкой на Петростат, сообщает АБН.

Напомним, сейчас в Петербурге официально проживает 5,4 млн человек. По результатам прогноза, отметку в 5,5 млн человек город преодолеет уже в 2021 году. Позитивный прогноз сделан также и в отношении Ленобласти: до 2036 года ее население увеличится с 1,8 млн до 2 млн человек.

При этом отмечается, что рост числа жителей произойдет только за счет мигрантов, так как в указанный период в Петербурге и Ленобласти будет наблюдаться естественная убыль населения.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-СПб” «Миграцию привязывают к развитию российской экономики».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя