Участок Филевской линии метро закрыт из-за упавшего дерева

Поезда не ходят на участке Филевской линии от станции «Кунцевской» до «Багратионовской», сообщается в Twitter московского метро. На пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» упало дерево.

Службы метро работают над восстановлением движения на этом участке. Планируется, что движение возобновят к 19:30. «В поездах на участке Филевской линии между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" пассажиров нет. Всех довезли до ближайших станций»,— говорится в сообщении метро.

По состоянию на 19:30 движение поездов на участке «Кунцевская» — «Багратионовская» восстановлено.