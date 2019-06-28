Участок Филевской линии метро закрыт из-за упавшего дерева

Поезда не ходят на участке Филевской линии от станции «Кунцевской» до «Багратионовской», сообщается в Twitter московского метро. На пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» упало дерево.
Службы метро работают над восстановлением движения на этом участке. Планируется, что движение возобновят к 19:30. «В поездах на участке Филевской линии между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" пассажиров нет. Всех довезли до ближайших станций»,— говорится в сообщении метро.
По состоянию на 19:30 движение поездов на участке «Кунцевская» — «Багратионовская» восстановлено.
Планируем восстановить движение поездов на Филевской линии (4) примерно через 20 минут. pic.twitter.com/EszApQ7mrM— Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.
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