Динамика цен на новостройки в крупных городах России в июне

Город Средняя стоимость нововстроек в июне 2018 (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость нововстроек в мае 2019 (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость нововстроек в июне 2019 (тыс. руб. за кв. м) Динамика в июне 2019 года относительно июня 2018 года Волгоград 42,7 47,1 47,8 12% Воронеж 43,2 43,7 45,2 5% Екатеринбург 71,6 69,8 72,4 1% Казань 67,9 80,4 82,6 22% Краснодар 45,9 53,7 56 22% Красноярск 52,6 60,7 61,9 18% Нижний Новгород 68 67 71 4% Новосибирск 59,2 66,5 68,1 15% Омск 39,7 43,1 43,7 10% Пермь 54,3 60,8 60,6 12% Самара 46,3 45,3 47,8 3% Уфа 59,5 67,9 63,4 7% Челябинск 40,8 42,9 43,4 6%