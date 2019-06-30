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Динамика цен на новостройки в крупных городах России в июне

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Город Средняя стоимость нововстроек в июне 2018 (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость нововстроек в мае 2019 (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость нововстроек в июне 2019 (тыс. руб. за кв. м) Динамика в июне 2019 года относительно июня 2018 года
Волгоград 42,7 47,1 47,8 12%
Воронеж 43,2 43,7 45,2 5%
Екатеринбург 71,6 69,8 72,4 1%
Казань 67,9 80,4 82,6 22%
Краснодар 45,9 53,7 56 22%
Красноярск 52,6 60,7 61,9 18%
Нижний Новгород 68 67 71 4%
Новосибирск 59,2 66,5 68,1 15%
Омск 39,7 43,1 43,7 10%
Пермь 54,3 60,8 60,6 12%
Самара 46,3 45,3 47,8 3%
Уфа 59,5 67,9 63,4 7%
Челябинск 40,8 42,9 43,4 6%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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