Динамика цен на новостройки в крупных городах России в июне

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|Город
|Средняя стоимость нововстроек в июне 2018 (тыс. руб. за кв. м)
|Средняя стоимость нововстроек в мае 2019 (тыс. руб. за кв. м)
|Средняя стоимость нововстроек в июне 2019 (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика в июне 2019 года относительно июня 2018 года
|Волгоград
|42,7
|47,1
|47,8
|12%
|Воронеж
|43,2
|43,7
|45,2
|5%
|Екатеринбург
|71,6
|69,8
|72,4
|1%
|Казань
|67,9
|80,4
|82,6
|22%
|Краснодар
|45,9
|53,7
|56
|22%
|Красноярск
|52,6
|60,7
|61,9
|18%
|Нижний Новгород
|68
|67
|71
|4%
|Новосибирск
|59,2
|66,5
|68,1
|15%
|Омск
|39,7
|43,1
|43,7
|10%
|Пермь
|54,3
|60,8
|60,6
|12%
|Самара
|46,3
|45,3
|47,8
|3%
|Уфа
|59,5
|67,9
|63,4
|7%
|Челябинск
|40,8
|42,9
|43,4
|6%