Меняют на переправе Мост через Чусовую возведут строители не из Перми

Генподрядчик строительства моста через Чусовую в Пермском крае сменит субподрядчика, который будет осуществлять основной фронт работ. Вместо пермского «Мостоотряда №123» к работам приступит московская компания «Мосты и тоннели». Стороны расстаются с претензиями: «Стройтрансгаз» через суд требует с субподрядчика неустойку.



По данным “Ъ-Прикамье”, генподрядчик строительства моста через Чусовую в Пермском крае готовится сменить субподрядчика. Ранее строительство вел пермский филиал челябинского «Уралмостостроя» — «Мостоотряд №123». Как утверждают источники, проект продолжит московское ООО «СК „Мосты и тоннели“».

Параллельно с этим подрядчик и субподрядчик начали судебные тяжбы. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск АО «Стройтрансгаз» к ЗАО «Уралмостострой» о взыскании неустойки по договору в сумме 1,9 млн руб. Дело будет рассматриваться 4 июля.

Напомним, АО «Стройтрансгаз» является подрядчиком по строительству моста через Чусовую, жилья в Березниках и телетрапов в пермском аэропорту. На строительство моста уже получено положительное заключение Госэкспертизы, одобрена проектная документация на новую часть мостового перехода через реку Чусовую со сметной стоимостью строительства 11,023 млрд руб. Строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания». При коммерческом закрытии проекта стоимость проекта строительства составляла 15,2 млрд руб., в том числе более 9,5 млрд руб.— из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. будет направлено из региональной казны, 3,1 млрд руб.— средства концессионера. Последний подписал с крымским банком соглашение на привлечение финансирования.

По данным сайта «Стройтрансгаза», в 2019 году будут возведены восемь опор моста из 14 в русловой части реки Чусовой. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста. Будут также реконструированы участки дорог на обоих берегах, построены двухуровневые транспортные развязки.

«Мостоотряд №123» был выбран субподрядчиком на 2018 год. Сумма контракта составляла 1,2 млрд руб. Но в конце года субподрядчик заявил о том, что может приостановить работы из-за отсутствия необходимой для работ документации.

Как пояснили “Ъ-Прикамье” в министерстве транспорта Пермского края, в данный момент контракт с пермским субподрядчиком не расторгнут, но уже заключен новый — с СК «Мосты и тоннели».

По информации “Ъ-Прикамье”, СК «Мосты и тоннели» уже потребовала от бывшего субподрядчика освободить площадку. По данным сайта ООО «СК „Мосты и тоннели“», компания реализовала ряд проектов: комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, мост через Оку в Тульской области, реконструкцию участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» и другие. Выручка компании в 2017 году составила 3,2 млрд руб., прибыль — 3,5 млн руб. Совладельцами являются Михаил Мальцев и Борис Сакун.

В «Стройтрансгазе» не смогли оперативно дать комментарий. Начальник филиала «Мостоотряд №123» Юрий Истягин отказался комментировать данный иск.

Председатель правления Start City Group, вице-президент СРО «Гильдия пермских строителей» Александр Кашеваров видит риски в смене субподрядчика: «Взаимодействие московских компаний с поставщиками будет сложным: их не знают, лимитов поставок никто не даст. К тому же налоги «Мостоотряда 123» остаются здесь, а прибыли московских компаний распределятся в другие регионы».

Источник в кабмине сообщил, что на смене субподрядчика настоял «Стройтрансгаз». «Стоимость строительства выросла. Меняя субподрядчика, они тем самым пытаются контролировать свои издержки»,— пояснил он, отметив, что налоги останутся в Пермском крае.

Юлия Сырова