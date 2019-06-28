В Нижнем Новгороде прошел митинг против домашнего насилия

На площади Маркина в Нижнем Новгороде сегодня прошел митинг против домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян. В акции приняли участие около 50 молодых нижегородцев.

Они принесли на акцию плакаты «Декриминализация побоев калечит и убивает», «Бьет — не значит любит», «Здесь жертва виновата, если ее изнасилуют», «Власти! Вы не защитили сестер Хачатурян! И вы несете ответственность».

Митингующие скандировали «Свободу сестрам Хачатурян!».

Напомним, сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 27 июля 2018 года в Москве в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления тогда были задержаны его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сначала суд арестовал сестер Хачатурян, но избрал более мягкую меру пресечения: им запрещено жить и общаться друг с другом, пользоваться мобильным телефоном, интернетом и покидать места проживания ночью. Сестры Хачатурян заявляют, что подвергались длительному насилию со стороны отца.

Александра Викулова