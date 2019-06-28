«Группа ЛСР» за 5 лет выплатила более 40 млрд рублей в качестве дивидендов

ПАО «Группа ЛСР» выплатит дивиденды по итогам 2018 года в размере 78 рублей на обыкновенную акцию. О своем решении компания заявила на общем собрании акционеров, которое состоялось в пятницу, 28 июня. Таким образом, за 2018 год будет выплачено дивидендов на общую сумму более 8 млрд руб.

С 2011 года ЛСР практически всегда увеличивала размер выплат на одну обыкновенную акцию, начислив их держателям в общей сложности более 40 млрд руб. за последние пять лет. Также было озвучено, что лица, имеющие право получения дивидендов, будут определены 10 июля текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам I квартала 2019 года «Группа ЛСР» увеличила стоимость заключенных договоров до 19 млрд руб.