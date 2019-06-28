Владимир Тулупов переизбран деканом журфака ВГУ

Ученый совет крупнейшего в Черноземье Воронежского госуниверситета 28 июня переизбрал на новый пятилетний срок декана факультета журналистики профессора Владимира Тулупова. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил сам господин Тулупов. Он уточнил, что его кандидатура получила 61 голос «за» при одном «против». Декан не знает, кто голосовал «против», потому что голосование было тайным.

Господин Тулупов был единственным кандидатом на должность. Его единогласно выдвинули все шесть кафедр журфака, поэтому официальных конкурентов у профессора не было.

«Факультет журналистики ВГУ справедливо считается одним из лучших в Центральной России. С одной стороны, у нас уже есть все направления и необходимая инфраструктура. Но в новый срок на посту я считаю необходимым это развивать и углублять, а не просто удерживать позиции,— сказал “Ъ-Черноземье” господин Тулупов.— В массовых коммуникациях прогресс идет быстро, многое устаревает, поэтому нужно обновлять материальную базу. Например, мы сделали хороший компьютерный класс, но нужно закупать современное программное обеспечение».

Сергей Калашников