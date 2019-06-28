Жизнь не стала доходным активом

Доходность полисов инвестиционного страхования жизни не может обогнать инфляцию. Половина страховок принесла клиентам меньше 1% со всех вложенных средств. Такие расчеты Центробанка приводят «Ведомости». Только 12% полисов показали доходность выше 5% — эти бумаги были куплены от трех до пяти лет назад.

Как заявляют страховые компании, ситуацию испортило падение фондового рынка. Однако часть денег уходит на комиссии продавцам и управляющим, отметил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Эти комиссии измеряются величинами в районе 5-10%, может быть, чуть больше. А далее резервные средства, которые сформированы в виде резервов, инвестируются в разные активы. Компания может вкладываться как в консервативные инструменты, такие как госбумаги, гособлигации, так и в более интересные с точки зрения доходности, но и более рискованные — это корпоративные облигации, акции, плюс недвижимость, банковские депозиты, но иногда с более высокой ставкой, чем предлагают физическим лицам. Потому что здесь больший объем вложений, и могут быть более выгодные условия для страховой компании. В совокупности формируется портфель из разных вложений. Фактически прибыль или убыток в значительной степени определяется той частью портфеля, которая формируется за счет фондовых инструментов, причем корпоративного сектора. Могут быть иностранные активы. Некоторым клиентам предлагается привязка к отраслям, которые могут расти быстрее, чем в целом фондовый рынок, но это уже индивидуальные вещи».

Банки часто пытаются продать полис страхования жизни в качестве альтернативы вкладу и не всегда упоминают, что доход по таким продуктам не гарантируется. Центробанк неоднократно фиксировал жалобы разочарованных клиентов.

На самом деле есть только одна причина оформить страхование жизни — выплаты близким в случае смерти, рассказал независимый финансовый консультант Юрий Добрынин. Он считает, что рассматривать такие полисы в качестве источника доходов бессмысленно: «Лет 15 назад в Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, сколько в средней британской семье остается денег в случае ухода кормильца. Это была удивительно низкая цифра. Выяснилось, что их остается на две с половиной недели жизни. Именно на этот случай и организовано подобное страхование. Слово “инвестиционный” — это отчасти маркетинговое лукавство, позволяющее надеяться на что-то большее, чем просто защита на какое-то время в случае ухода из жизни застрахованного лица. Но продавать смерть трудно, а необоснованные или очень труднодостижимые ожидания легко. Кроме того, в этот рынок ринулись мощные игроки в виде банков, которые лучше взаимодействуют с клиентами, которые это используют».

Центробанк пытается регулировать продажи полисов страхования жизни. С апреля банки должны информировать клиентов о рисках и объяснять основные условия договора. Тем не менее, рынок страхования жизни продолжает расти и в прошлом году приблизился к 500 млрд руб.

Сергей Гусев