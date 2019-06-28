Более 35 тыс. человек подали заявки на участие в программе наставничества в Смольном

В Смольном завершился прием заявок на участие в кадровом конкурсе молодых специалистов «Мой город — мои возможности», общий объем которых составил 35 тысяч. Об этом сообщила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

По ее словам, около половины заявок были поданы участниками моложе 35 лет, около двух третьих — жителями Петербурга. В финале конкурса в августе будут определены 100 победителей, которых, как ранее писал “Ъ-СПб”, пригласят на стажировку в Смольный.

По мнению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, проведение подобных мероприятий позволит создать сбалансированную систему управления развитием города и привлечь талантливых специалистов, готовых трудиться на благо Петербурга.