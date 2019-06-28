Суд оправдал обвинявшегося в мошенничестве бывшего пензенского вице-губернатора

Ленинский районный суд Пензы оправдал бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, обвинявшегося в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

На скамье подсудимых, помимо господина Савина, находились заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина, которую обвиняли в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении и превышении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года Валерий Савин получил в собственность без конкурса земельный участок площадью 884 кв. м. и стоимостью 460 тыс. руб. в СНТ «Искра». Право на участок Валерий Савин, по версии следствия, приобрел на основании подложных документов, подготовленных Ириной Ширшиной и Татьяной Титковой.

Кроме того, Ирина Ширшина обвинялась в том, что требовала от коммерческой организации 500 тыс. руб. на приобретение новогодних игрушек для новогодней елки за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Пензе, что квалифицировалось как превышение полномочий. Госпоже Ширшиной вменялась также организация проверок работы собственников ряда объектов недвижимости с целью признания зданий незаконными постройками, что было расценено следствием как воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Все подсудимые вину не признали. В итоге действия Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой, благодаря которым Валерий Савин получил земельный участок, были переквалифицированы с мошенничества на служебный подлог. Превышение полномочий госпожой Ширшиной было переквалифицировано на препятствие предпринимательской деятельности, а эпизод с проверками признан недоказанным.

Факт мошенничества со стороны Валерия Савина также признан недоказанным. В итоге, с вице-губернатора сняты обвинения, а госпожи Титкова и Ширшина освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Сергей Петунин