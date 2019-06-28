Кубанские власти стали посредниками между местными производителями и «Магнитом»

ПАО «Магнит» должно в ближайшее время рассмотреть коммерческие предложения 20 производителей региона, в том числе обладатели знака «Сделано на Кубани»,. Как сообщили в краевой администрации, специально для них была проведена закупочная сессия с представителями ритейлера.

По мнению руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, торговые сети не хотят покупать невостребованную продукцию. «Поэтому в ходе таких сессий представители розничной сети могут подсказать, какой продукт создавать, в какой упаковке, какого объема. Может в конечном итоге фермеры запустят совершенно новую линейку производства, которая приведет к получению прибыли», - сказал господин Куринный.

В настоящее время, по данным ведомства, в «Магните» представлено 99% кубанской хлебобулочной продукции, 60% местной птицы, 47% – мяса и колбасных изделий, сделанных на Кубани.

Дмитрий Михеенко