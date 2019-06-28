«Идеальным районом для театралов станет и Пресненский» Светлана Бардина — о культурных центрах притяжения

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о соотношении количества новостроек и театров в районах Москвы.

В России 2019 год был объявлен Годом театра, чтобы сохранить, вспомнить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции и достижения. Аналитики риэлтерской компании Est-a-Tet проанализировали округи и районы Москвы и выяснили, в каких локациях сосредоточено наибольшее количество театров, а также какие новостройки находятся в непосредственной близости от них.

Больше всего театров традиционно расположено в Центральном административном округе, а именно — 144. Новостройки тут только высокого уровня, бизнес и премиум-классов. Второе место занимает северо-восток, в котором находится 19 театров. Тройку театральных лидеров замыкает Восточный округ столицы. Здесь сосредоточено 13 культурных центров притяжения. В этих двух округах представлены проекты различных классов и ценовых категорий.

Абсолютным «театральным» лидером стал Тверской район — 45 театров. В данной локации в реализации находится 17 проектов и практически все относятся к элитному сегменту. Самый бюджетный вариант — апартаменты площадью 37 кв. м стоимостью около 19 млн руб.

Идеальным районом для театралов станет и Пресненский, в котором сосредоточено 22 театра. Здесь возводятся 32 комплекса, которые в основном относятся к бизнес и премиум-классам. Самый бюджетный здесь — квартира в высотной новостройке. 41 кв. м стоит 8,6 млн руб.

На третьем месте находится Басманный район: в нем 18 театров и столько же новостроек. Минимальная стоимость лота составляет 7,6 млн руб. за 31 квадрат.