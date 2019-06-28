Долг ростовских теплоснабжающих организаций за газ вырос на 185 млн рублей

Теплоснабжающие организации Ростовской области задолжали ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 694,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба поставщика газа.

Отмечается, что сумма на 185 млн руб. больше аналогичного показателя на 1 июня 2018 года. По данным компании, прирост долгов зафиксирован и у наиболее крупных теплоснабжающих организаций региона, в том числе у МУП «НТС» (46,6 млн руб.), МУП «Теплоэнерго» (33,8 млн руб.), МУП «Городское хозяйство» (26,1 млн руб.), УМП ЖКХ «Азовское» (24,4 млн руб.), ООО «ТЭК» (19,6 млн руб.), МП «ККТС» (10,7 млн руб.).

Кристина Федичкина