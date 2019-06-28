«Сапсаны» задержались на путях

Между Москвой и Санкт-Петербургом задержали более 40 поездов, в том числе несколько «Сапсанов». Причина сбоя — кража кабеля. Из-за этого перестали работать устройства сигнализации и блокировки станции. В настоящее время восстановлено движение по двум главным путям.

Работы на Ленинградском направлении продолжаются, рассказала «Ъ FM» начальник отдела по работе со СМИ Октябрьской железной дороги Марина Попова: «В 14 часов 40 мин на станции Сходня ОЖД в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры не установленными лицами было нарушено штатное движение поездов. Угрозы безопасности нет, было задержано 26 составов дальнего следования на линии Москва—Санкт-Петербург на время от часа до трех. На Ленинградском вокзале Москвы пассажиры могут переоформить или вернуть билеты при необходимости. Проводится СМС-информирование. Кроме того, задержаны три поезда “Сапсан”, которые следуют из Москвы. Время — от 25 до 50 мин».

Все пассажиры опаздывающих поездов дальнего следования смогут получить компенсацию — 7 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус», сообщили в контактном центре программы. Журналист «Эха Москвы» Ксения Басилашвили, рассказала о том, как сотни пассажиров добирались из Санкт-Петербурга в Москву: «Нам машинист по громкой связи сообщил, что поезд опаздывает на 30 мин. Причину не объяснили. Конечно, очень волнуются люди, у которых стыковочные пересадки на Казанском, Ярославском и других вокзалах. В таком случае могут получить компенсацию или подойти к начальнику вокзала, и тот обязан будет им предоставить места на следующие поезда. Поезд двигался рывками, делал остановки. Рядом с ним также останавливались электрички, “Ласточки”, другие поезда дальнего следования и скоростные. Но после Сходни он набрал нормальную скорость и движется к Москве достаточно уверенно».

Максимально потребуется от 12 до 24 часов для восстановления инфраструктуры. Самая сложная задача — упорядочить график движения поездов. На это также уйдет около суток».

Помимо поездов дальнего следования, задерживаются и пригородные электрички. Часть из них были отменены, для пассажиров организовано автобусное сообщение, пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Лилия Галявиева