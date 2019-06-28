На Дону 915 граждан предпенсионного возраста направили на переобучение

Службы занятости Ростовской области в этом году отправили 915 граждан предпенсионного возраста на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования, сообщает пресс-служба государственной службы занятости населения региона. Из них 259 человек уже обучение завершили.

«Обучение и переобучение позволяет гражданам предпенсионного возраста повысить свою конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, продолжить трудовую деятельность или устроиться на новое место работы», - передает пресс-служба слова замугбернатора региона Сергея Бондарева.

Чаще всего граждане предпенсионного возраста выбирают профессию повара, кладовщика, оператора ЭВМ, воспитателя, педагога дополнительного образования, бухгалтера, кадровика, библиотекаря.

Всего в рамках нацпроекта «Демография» на 2019 год предусмотрено обучение не менее 1 465 граждан предпенсионного возраста. На эти цели из бюджета выделили 100,3 млн руб.

Дарья Голякова