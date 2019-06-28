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Госсовет Татарстана предлагает разрешить садоводом добывать воду без лицензии до 2022 года

Комитет Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию и агропромышленности предлагает разрешить садоводам добывать воду на своих участках без соответствующих лицензий до 2022 года. Депутаты из Татарстана намерены направить это предложение в Госдуму России.

С 1 января 2020 года, по действующему закону, дачников начнут штрафовать за насосы на своих участках без лицензии на выкачку воды. Как подчеркнули в Госсовете, садовые товарищества уже оформляют лицензии, однако «подготовка и сбор документов для получения разрешения требуют продолжительное время».

«Кроме того, оформление влечет определенные затраты. Поэтому депутаты просят федеральный парламент рассмотреть возможность продления срока получения лицензии»,— говорится на сайте регионального парламента.

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