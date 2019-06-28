В «Башспирте» запущен новый проект мониторинга работы собственной розничной сети. Проект получил название «Трезвый взгляд» – сотрудники компании посещают магазины и дают им оценку по нескольким критериям, опираясь на чек-лист с опросом.

Ассортимент, выкладка продуктовой линейки, чистота магазина, свежесть продукции и обслуживание и взаимодействие с покупателями оцениваются по пятибалльной шкале. Впоследствии, полученную информацию будут анализировать.

«Для себя мы решили, немного с юмором, посмотреть трезвым взглядом на наши магазины, поэтому запустили этот проект. Задача «Башспирта» — развиваться в соответствии с новым лозунгом компании: «Чистый, честный, натуральный», — то есть в направлении реализации экологически чистой продукции, без содержания искусственных кислот и красителей. Мы заинтересованы сегодня измениться, стать более современными, ориентированными на покупателей алкомаркетами. И поэтому мы взяли новое название «Тантана» (в переводе с башкирского — торжество), тем самым мы хотим подчеркнуть свои башкирские корни. И ассортимент будет меняться, на полках магазинов будет всё для застолья, много интересных вещей. Будем стараться удивлять», – объяснил цель проекта генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов.

В пресс-службе «Башспирта» уточнили, что в настоящий момент компания развивает розничную сеть из 168 магазинов по всей республике. Проект поможет максимально вовлечь всех сотрудников сети в рабочий процесс и улучшить бизнес-процессы предприятия.