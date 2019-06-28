Дороги станут безопаснее

На трассах М-7 «Волга» и Р-158 заработали в тестовом режиме новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 22 новых камеры размещены около населенных пунктов Чичерово, Смолино, Лесной, Гнилицкие дворики, Северный, Шава, Работки, Вязовка и Богоявление. Также камеры установлены у развязки на трассе М-7 «Волга» и рядом с поворотом на поселок Нижегородец.

Камеры установлены в местах, где наиболее часто происходят ДТП, а также рядом автобусными остановками и пешеходными переходами.