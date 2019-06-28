Сбербанк: более трети россиян считают достаточной пенсию в 30 тыс. рублей

Более трети россиян считают, что пенсии в 30 тыс. руб. достаточно для комфортной жизни, следует из опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. Еще 28% россиян хотят получать в старости не менее 45–60 тыс. руб. По данным ПФР, средний размер пенсии, которую получают неработающие пенсионеры на начало 2019 года,— 15 430 руб.

При этом 40% опрошенных уверены в том, что будут получать государственную пенсию в размере около 15–30 тыс. руб., и на эти средства им не удастся вести комфортную жизнь, если не будет других источников дохода.

Как отмечается, самую высокую пенсию ожидают военные. Среди них 20% заявили, что им необходимо более 100 тыс. руб. Самые низкие ожидания — у домохозяек. Около 25% сказали, что для комфортной жизни им будет достаточно пенсии в 15–20 тыс. руб.

Размер пенсии, которую ожидают россияне, зависит от уровня дохода. Например, 30–40% опрошенных, доход которых составляет до 30–35 тыс. руб., считают достаточной пенсию в 30 тыс. руб. Большинство тех, кто получает 45–55 тыс. руб., ожидают примерно такой же уровень пенсии (90,9%).

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более 60% россиян планируют сократить ежедневные расходы и откладывать средства. При этом согласно мониторингу РАНХиГС, за последний год почти треть населения почувствовала ухудшение своего материального положения.

Почему граждане негативно оценивают свое материальное положение, читайте в публикации “Ъ” «Населению указа не хватило».