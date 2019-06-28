Чиновник из Ярославля может возглавить контрольное управление Воронежской области

Михаил Караулов, сделавший карьеру чиновника в Ярославской области, может занять пост руководителя контрольного управления правительства Воронежской области. Эту должность, напомним, в мае покинул Игорь Селютин, который возглавил Контрольно-счетную палату региона. Как уточнили “Ъ-Черноземье” источники в облправительстве, официальное представление господина Караулова ожидается 1 июля.

По данным Kartoteka.ru и мэрии Ярославля, Михаил Караулов в 1990 году окончил Ярославский педагогический институт, с 1994 по 2008 годы был исполнительным директором ассоциации «Экономический совет Ярославской области». Затем работал помощником, руководителем секретариата, а позже и советником губернатора этой же области Сергея Вахрукова. В апреле 2013 года покинул должность после того, как регион возглавил Сергей Ястребов. В том же месяце Михаил Караулов вслед за господином Вахруковым переехал в столицу, где в течение года руководил межрегиональным управлением Министерства регионального развития РФ по Северо-Западному федерального округу. В декабре 2016 года стал вице-мэром Ярославля — директором департамента городского хозяйства, а уже в январе 2017-го возглавил администрацию Дзержинского района облцентра.

Андрей Цветков