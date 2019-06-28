Губернатор неожиданно сменил министра по закупкам

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок сегодня покинул свой пост. По информации «Нового Компаньона», он назначен на пост замглавы администрации губернатора Пермского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатора Максим Решетников.

По данным «Ъ-Прикамье», он будет курировать правовое управление и кадры. Сейчас за этот сектор отвечает замглавы Яна Дорофеева. По сведениям «Ъ-Прикамье», она остается работать в администрации. Исполнять обязанности главы Минзакупок будет один из действующих заместителей министров - Павел Заргарян.

По информации «Ъ-Прикамье», кадровые перестановки оказались неожиданными для сотрудников правительства. Ранее господин Решетников поручил отменить несколько закупок, которые проводились министерством по инициативе аппарата правительства (поставку смартфонов и зонтов).

Лев Гершанок возглавлял министерство с июня 2017 года. До этого он работал начальником управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы, а еще раньше – в краевой прокуратуре.