АО «СЭГЗ» начнет производство светодиодных маяков для ночных полетов боевой авиации

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) подготовил импортозамещающее производство светодиодных сигнальных импульсных маяков для скрытых ночных полетов боевой авиации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Маяк, полностью произведенный из отечественных комплектующих, предназначен для обозначения вертолетов и самолетов в пространстве с помощью вспышек света. Он способен работать в инфракрасном режиме при выполнении боевых задач ночью и при полетах строем в темноте или условиях плохой видимости. Устройство способно работать с приборами ночного видения. Ранее при изготовлении маяка использовались импортные светодиоды.

«Изделие решает комплекс задач по импортозамещению для стратегически важных изделий в оборонно-промышленном комплексе, так как полностью состоит из отечественных элементов. В частности, нам удалось найти российского производителя светодиодов, соответствующих техническим требованиям. Это также должно ускорить процесс приемки изделия и запуска его в серийное производство»,— отметил гендиректор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.

Маяк спроектировали специалисты московского ОАО «НПО Геофизика-НВ». Устройство пройдет летные испытания на вертолетах Ми-28 НМ «Ночной охотник», перспективном российском многофункциональном истребителе МИГ-35, а также на тяжелом транспортном вертолете Ми-26.