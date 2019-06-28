Центр улыбок и танцев

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, как преобразился Остров свободы в связи с праздником.

Итак, вновь Гавана сегодня! 16 ноября нынешнего года столице Кубы исполнится ровно 500 лет. Конечно, это незабываемый праздник — город уже сейчас взрывается фейерверками, музыкой, карнавалами, уличными представлениями. Гавану всегда называли вселенским центром улыбок и танцев. Но в юбилейный год это нечто особенное. Столица Острова свободы преобразилась, стала чище, ярче: многие исторические здания, отели и даже мостовые отреставрированы. Здесь строятся и новые современные отели, которые будут готовы принять гостей со всего мира.

Но легендарная атмосфера Гаваны осталась прежней. Она моментально сделает вас участником волшебного шоу или даже кино, которое каждому определит свою особенную роль в бесконечной смене декораций — от окрестных пляжей до исторического центра города. Праздник длинною в целый год — на такое способна только Гавана — город, который по праву считается самым колоритным и одним из самых красивых в западном полушарии планеты.

Праздник отмечает не только столица, но и вся Куба, каждый ее город, все острова вокруг. Cuba Libre! Сложно подсчитать, сколько туристов посетит Остров свободы в этом году. Цифры уже бьют все рекорды. Только представьте, ждут не меньше 5 млн туристов, и эта пятерка так символично сочетается с возрастом города — 500 лет. И без того высокий жизненный пульс города учащается с каждым днем. Сальса, румба, ром, солнце, бесконечные улыбки, неповторимая архитектура, сигары. Замрите на секунду, прислушайтесь и смело идите навстречу ритму. Станьте его частью. Частью самого большого праздника Гаваны за все 500 лет со дня основания этого уникального города.