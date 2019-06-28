На «Ессентуки-Аква» подали в суд за незаконное использование бренда «Ессентуки»

АО «Кавминкурортресурсы» (АО «КМКР») подало иск против ООО «Ессентуки-Аква» в Арбитражный суд Ставропольского края за незаконное использование бренда «Ессентуки», сообщает пресс-служба компании.

«Произведенная данным предприятием контрафактная минеральная должна быть изъята из оборота и уничтожена за счет завода», – передает пресс-служба слова руководителя юридической службы АО «КМКР» Михаила Елисеева.

Производитель добывает минеральную воду на Нагутском месторождении, не имеющем никакого отношения к Ессентукскому месторождению. Из его недр добывается минеральная вода с другим химическим составом. Однако компания продает минеральную воду наименованиями «Ессентуки-4», «Курортный источник №17», «Курортный источник №4». В АО «КМКР» считают, что эти наименованиями воспринимаются покупателем исключительно как указание на минеральную воду Ессентукского месторождения.

Дарья Голякова