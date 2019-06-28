«Возрождение» откроет «ТНС энерго НН» кредитную линию на 800 млн рублей

ПАО «Банк “Возрождение”» откроет ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возобновляемую кредитную линию до 31 мая 2024 года для финансирования оборотного капитала компании. По условиям сделки, совокупный лимит кредитования составит 800 млн руб., фиксированная процентная ставка составит не более 20% годовых, плавающая – не более увеличенной на 5% ключевой ставки. Срок отдельного кредита не может превысить 91 день.

Как сообщается в отчетности компании, в денежном выражении размер сделки составит 2,4 млрд руб., что составляет 15,55% стоимости активов «ТНС энерго НН» (15,4 млрд руб.). Заключение соглашения было одобрено советом директоров предприятия 26 июня, контракт подписали 28 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго НН» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания – ПАО «ТНС энерго» (Москва). По итогам 2018 года при выручке в 45,2 млрд руб.чистая прибыль составила 200,8 млн руб.

Анастасия Еремина