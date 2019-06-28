Мошенники в Краснодаре попытались отнять у инвалида дом по улице Одесской

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело по факту самоуправства (ч. 1 ст. 330 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неопределенного пока круга лиц, пытавшихся отнять жилой дом по улице Одесской у инвалида детства. Как сообщили в краевой прокуратуре, жилой объект был передан женщине – инвалиды второй группы - в 2012 году по наследству. Живет она там с 1985 года.

В надзорном ведомстве рассказали, что в марте 2019 года неустановленные пока лица подали в МФЦ подложный договор купли-продажи дома, а также земельного участка заявительницы. Документы были заверены московским нотариусом. На основании фиктивной сделки право собственности на землю и дом жительницы Краснодара перешло к другому лицу. Сама женщина сообщили в прокуратуре, что продавать принадлежащие ей жилой дом и земельный участок она не имела, каких-либо договоров купли-продажи не подписывала, доверенность не выдавала, а в Москве ни разу не бывала.

Согласно сведениям ЕГРН кадастровая стоимость домовладения составляет более 6 млн руб. «С учетом состояния здоровья заявительницы прокуратурой округа в Ленинский районный суд Краснодара направлено исковое заявление о признании договора купли-продажи домовладения ничтожной сделкой и обязании нового собственника возвратить данное имущество в техническом состоянии, в котором оно находились на момент приобретения», - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Василий Хитрых