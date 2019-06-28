Больше половины ростовских ТСЖ и управляющих компаний должны за газ

В Ростовской области должны по состоянию на 1 июня 122 из 219 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих компаний Ростовской области имеют долги за газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

«Сумма просроченной дебиторской задолженности организаций составляет 53,6 млн руб., что на 12,3 млн руб. больше аналогичного показателя 2018 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что крупнейшими неплательщиками области стали ростовское ТСЖ «Изумруд» (6,4 млн руб.), таганрогское ООО «Тагстройсервис» (5,2 млн руб.), и ООО «Атмосфера2013», работающее в Аксайском районе (4,5 млн руб.).

Кристина Федичкина