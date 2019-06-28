КамАЗ направит в резервный фонд все 1,6 млрд рублей чистой прибыли

Собрание акционеров ПАО «КамАЗ», состоявшегося 28 июня, приняло решение направить в резервный фонд всю чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. Дивиденды выплачиваться не будут, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

Выручка ПАО «КамАЗ» в 2018 году составила 186,2 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2017 году. Всего в 2018 году произведено и продано 38,4 тыс. автомобилей. При этом 5,7 тыс. грузовиков продано за границу, что на 13% больше чем в 2017 году.

Основные акционеры КамАЗа — «Ростех» (49,9%), Daimler AG (15%) и ООО «Автоинвест» Виталия Мащицкого, Сергея Когогина и Рубена Варданяна (23,54%).

“Ъ-Казань”