КамАЗ запустил производство топливных баков за 544 млн рублей

ПАО «КамАЗ» запустило производство алюминиевых топливных баков мощностью 35 тыс. единиц в год. Как сообщается на сайте компании, инвестиции в проект составили 544 млн руб., из которых 230 млн руб. — заемные средства Фонда развития промышленности России.

Внедрение в автомобили баков собственного производства позволит компании сэкономить порядка 500 млн руб. в год, или от 10 тыс. до 18 тыс. руб. в расчете на один бак. При этом производственную линию можно переоборудовать под изготовление, в том числе, стальных баков.

“Ъ-Казань”