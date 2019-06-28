Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о необходимости усилить контроль над дорожными камерами.

Лет 15 назад я и мои коллеги сильно удивились, узнав о том, что в Германии поступил в продажу компакт-диск с картой страны, на которой были обозначены все точки на дорогах, где установлены камеры контроля скорости. Еще удивительнее было, что выпуск этого диска инициировала дорожная полиция. Потому что перед ней государством ставится цель не пополнять бюджет за счет штрафов, а сделать так, чтобы водители на опасных участках снижали скорость, и тем самым не подвергали смертельной опасности себя и других.

Как говорится, прошли годы, и наш президент на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения тоже заявил, что нельзя прятать камеры. Потому что цель их установки — снижение аварийности. Раз такое дело, и фотофиксация нужна не для поборов, а для порядка — вероятно, надо усилить контроль и над самими камерами. Потому что многие из нас либо на себе испытали, либо от знакомых слышали о штрафах за нарушения, которых не было.

Пожалуй, самый показательный случай произошел в январе 2011 года. Камера в Химках хладнокровно зафиксировала рекорд, способный свести с ума инженеров мирового автопрома. Собранный в городе Ижевске ВАЗ-21041 с двигателем мощностью 74,5 л. с. разогнался, согласно показаниям автоматического фотофиксатора, до 249 км/ч. Больше не смог. Видимо, сработал электронный ограничитель. Водитель «четверки» рекорд тогда всячески отрицал. Хотя, наверное, зря. С официальной бумагой, пришедшей ему по почте, он мог бы смело претендовать на запись в Книге рекордов Гиннесса.

Но самое любопытное в этой истории, что постановление по делу об административном правонарушении, где указывается, что «четверка» превысила разрешенную скорость на 209 км/ч, подписано, если верить СМИ, неким полковником Мишиным. Возникает законный вопрос: полковник Мишин — человек или робот? Тот самый «робот-полицейский» из знаменитого фильма Пола Верховена.