Влетевший в здание нового зоопарка Казани водитель почувствовал недомогание — ГИБДД

Утром 28 июня автомобиль влетел в здание еще не открывшегося зоопарка «Река Замбези». Водитель, сидевший за рулем иномарки, во время движения потерял управление из-за головокружения, сообщили «Бизнес Online» в ГИБДД по Казани.

Мужчина не получил травм из-за сработавших в машине подушек безопасности. Он отказался от госпитализации, однако автоинспекторы отправили его на медицинское освидетельствование. Результаты анализов пока неизвестны.

В ведомстве подчеркнули, что водителя все равно привлекут к ответственности за ДТП.

“Ъ-Казань”