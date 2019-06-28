28 июня, пятница
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

Влетевший в здание нового зоопарка Казани водитель почувствовал недомогание — ГИБДД

Утром 28 июня автомобиль влетел в здание еще не открывшегося зоопарка «Река Замбези». Водитель, сидевший за рулем иномарки, во время движения потерял управление из-за головокружения, сообщили «Бизнес Online» в ГИБДД по Казани.

Мужчина не получил травм из-за сработавших в машине подушек безопасности. Он отказался от госпитализации, однако автоинспекторы отправили его на медицинское освидетельствование. Результаты анализов пока неизвестны.

В ведомстве подчеркнули, что водителя все равно привлекут к ответственности за ДТП.

“Ъ-Казань”


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя