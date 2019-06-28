В Екатеринбурге открылся турнир «Уральская Шляпа-2019»

В Екатеринбурге в 15 раз открылся теннисный турнир газеты «Коммерсантъ» — «Уральская Шляпа-2019». Соорганизатор соревнования — Свердловская федерация тенниса. По словам генерального директора ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина, за 15 лет турнир стал настоящим брендом для теннисистов и хорошей традицией. «Хотел бы пожелать участникам хорошей погоды, отличного настроения, показать свой максимум»,— обратился к игрокам господин Плахотин.

По мнению президента Свердловской федерации тенниса Антона Клопова, теннис — «один из самых престижных видов спорта». «Именно данный турнир собирает весь местный бомонд. Это большой теннисный праздник, на котором наши друзья могут все встретиться, пообщаться и поиграть в теннис»,— рассказал он, добавив, что в этом году на турнир приехали из Украины, Латвии, есть представители Новосибирска, Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Екатеринбурга.

Соревнования для первых лиц бизнеса пройдут в двух категориях: парный «Открытый» и парный «50+». В играх участвуют только любители. Предварительный этап турнира разобьет все пары на группы из трех команд. Матчи в группах состоят из одного сета до шести геймов. Две лучшие пары из каждой группы попадают в основной турнир финального этапа, а третьи места в дополнительный. Финал проводится по олимпийской системе из одного сета до восьми геймов с тай-брейком при счете 7:7. Матчи дополнительного турнира состоят из одного сета до шести геймов. Победители станут известны в воскресенье, 30 июня.

Генеральный партнер проекта — компания «Сима-ленд». Партеры турнира — «Россети Урал» и ювелирный дом MOISEIKIN.

Турнир «Уральская шляпа» проходит с 2003 года. Главным призом соревнований станет традиционная статуэтка в виде бронзовой кепки от мастеров ювелирного дома MOISEIKIN.