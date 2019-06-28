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В Удмуртии разработают программу по ремонту тротуарной сети

Программу по ремонту тротуарной сети разработают в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

Господин Семенов заявил, что состояние тротуаров и пешеходных дорог в муниципалитетах Удмуртии остается большой проблемой. Власти региона планируют приступить к ее решению в следующем году. «Это будут дополнительные республиканские средства, которые мы планируем направлять Ижевску, другим городам и муниципальным образованиям республики для того, чтобы улучшать качество тротуарной сети. После того, как программа 2020 года будет сверстана, мы будем ее защищать у главы республики и после этого деньги на тротуары обязательно будем выделять»,— отметил премьер.

Он добавил, что на восстановление всей тротуарной сети в Ижевске требуется порядка 800 млн руб. В 2019 году в столице Удмуртии отремонтируют 10 тротуаров за счет городской казны. Также предусмотрен ремонт на 24 объектах в Сарапуле, Воткинске и Камбарке. Общая площадь обновленной тротуарной сети составит более 51 тыс. кв. м.

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