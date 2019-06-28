УрФУ подаст заявку на создание научно-образовательного центра весной 2020 года

Весной 2020 года Уральский федеральный университет (УрФУ) подаст заявку на участие в конкурсе по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) на базе вуза. Об этом в пятницу по итогам заседания наблюдательного совета сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Сегодня активно прорабатывается концепция межрегионального научно-образовательного центра по передовым промышленным технологиям. Он будет объединять все возможности научных и образовательных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Надеемся, заявка будет серьезно подготовлена, поскольку Урал, как важнейший промышленный регион, не может остаться без центра мирового уровня», — рассказал он. По словам главы вуза, проект уже одобрили федеральные власти: куратор нацпроекта «Наука» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также одобрил создание НОЦ. На «Иннопром-2019» он подпишет соглашение с вузом о поддержке проекта, сообщил господин Кокшаров. По его словам, после этого начнется подписание документов с конкретными участниками НОЦ – вузами, академическими институтами и предприятиями.

Национальный проект «Наука» подразумевает три направления: развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие инфраструктурной базы исследований и разработок и развитие кадрового потенциала и привлечение молодежи в науку. В рамках программы стоимостью в 400 млрд руб. в России планируется создать 20 научных центров мирового уровня и 15 научно-образовательных центров.

Дарья Соколова