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Башкирского активиста оштрафовали за мелкое хулиганство на ВКБ

Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 500 руб. башкирского активиста Эльмира Мухаметьянова. Ранее днем он был задержан сотрудниками полиции в зале заседаний конгресс-холла «Торатау», где проходил Всемирный курултай башкир. Господин Мухаметьянов попытался привлечь внимание делегатов к задержанию лидера движения «Башкорт» Фаиля Алчинова.

В отделе полиции на Эльмира Мухаметьянова был составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщил “Ъ-Уфа” Фаиль Алчинов. На самого господина Алчинова протокол не составлялся. «С меня просто взяли объяснение», — сказал он.

Эльмир Мухаметьянов намерен обжаловать решение суда.

Олег Вахитов


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