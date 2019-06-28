Башкирского активиста оштрафовали за мелкое хулиганство на ВКБ

Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 500 руб. башкирского активиста Эльмира Мухаметьянова. Ранее днем он был задержан сотрудниками полиции в зале заседаний конгресс-холла «Торатау», где проходил Всемирный курултай башкир. Господин Мухаметьянов попытался привлечь внимание делегатов к задержанию лидера движения «Башкорт» Фаиля Алчинова.

В отделе полиции на Эльмира Мухаметьянова был составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщил “Ъ-Уфа” Фаиль Алчинов. На самого господина Алчинова протокол не составлялся. «С меня просто взяли объяснение», — сказал он.

Эльмир Мухаметьянов намерен обжаловать решение суда.

Олег Вахитов