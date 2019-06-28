Департамент экономики Ростова возглавила Полина Коростиева

На должность директора Департамента экономики Ростова Назначили Полину Коростиеву, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее эту должность занимала Светлана Камбулова, назначенная заместителем главы администрации по экономике в марте этого года.

Госпоже Коростиевой 40 лет. Она окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция» и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Менеджмент». До 24 июня 2019 года работала заместителем директора Департамента экономики города Ростова.

Дарья Голякова